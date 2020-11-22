الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي
0

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت شركة “سامسونج” فى عدد من الدول الأوروبية ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي “مساعد جوجل” المتوفرة فى أجهزة التلفزيون الذكية.

واستعانت الشركةالكورية بمساعد ”جوجل“ في أجهزة التلفزيون الذكية، لإتاحة ميزة جديدة تتمثل في السماح للمشاهدين بالتحكم في المصابيح الكهربائية الذكية وكاميرات الأمن المنزلية وشاشات التليفزيون بصوتهم.

 وطرحت الشركة تحديثًا لأحدث مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكيةSamsung Smart TV؛ لتعزيز معدل الذكاء فيها في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كما تعهدت سامسونج باستخدام المساعد الذكي في 12 دولة إضافية قبل نهاية العام.

 ووفقًا للشركة، فإنه بمجرد وصول التحديث إلى المستخدمين، سيتمكنون من استخدام مساعد ” جوجل “ في عدد من المهام الشائعة، مثل تبديل القنوات أو ضبط مستوى الصوت أو التحكم في أي أجهزة.

فمثلا إذا كان لديك مصابيح كهربائية ذكية من فيليبس أو مكبرات صوتSonosفي جميع أنحاء المنزل، ستتمكن من استخدام المساعد الصوتي الموجود في التلفزيون لتعتيم الأضواء ورفع درجة الحرارة في الغرفة أو إيقاف الراديو مؤقتًا.

كما يتضمن ميزات أخرى مثل سؤال مساعد جوجل عن أحدث المعلومات عن الطقس أو عناوين الأخبار، كما تم أيضًا دمج مساعد غوغل في أجهزة تلفزيون سامسونغ الذكية مع خدمات أخرى، بما في ذلك البحث عن الصور والخرائط والتقويم.

 

 

مواد ذات صلة

«سامسونج» تطلق هاتفها الجديد “Galaxy Xcover 5” العام المقبل.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطلق هاتفها الجديد “Galaxy Xcover 5” العام المقبل.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تستعد لإطلاق وحدة تخزين بيانات تصل سعتها لـ 12 تيرابايت

«سامسونج» تستعد لإطلاق وحدة تخزين بيانات تصل سعتها لـ 12 تيرابايت

لمستخدمي جوجل.. إليك أبرز التحديثات وطريقة الحفاظ على حسابك

لمستخدمي جوجل.. إليك أبرز التحديثات وطريقة الحفاظ على حسابك

«بريف».. محرك بحث جديد يجذب الملايين ويهدد «جوجل»

«بريف».. محرك بحث جديد يجذب الملايين ويهدد «جوجل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>