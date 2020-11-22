جهزوا الملابس الشتوية.. «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة وموجة برد على عدة مناطق

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توقع عبد العزيز الحصيني ، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب تطور المنخفض المداري الواقع جنوب غرب بحر العرب إلى منخفض مداري عميق .
وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر : “اليوم الأحد تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب بحر العرب إلى منحفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه، ومتوقع أن تكون وجهته وبحسب المخرجات نحو السواحل الصومال- إن شاء الله – وتأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة التي هي مادة السحاب”.
وأضاف الحصيني: “ومتوقع أن يوافق ذلك تعمق منخفض أصله قطبي ، ينتج عنه – إن شاء الله – حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ ، وأمطار متفاوتة الغزارة -بإذن الله- على أجزاء واسعة من المملكة والخليج، وموجة برد متوسطة القوة”.
ونصح الحصيني في نهاية تغريدته الجميع قائلاً : “من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها”.
2 – ومتوقع ان يوافق ذلك تعمق منخفض أصله قطبي
متوقع ان ينتج عنه – ان شاء الله
أ – حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ
وامطار متفاوتة الغزارة-بإذن الله على أجزاء واسعة من المملكة والخليج
ب – موجة برد متوسطة القوة
" من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها"pic.twitter.com/F4zqDHOi6r
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)November 22, 2020