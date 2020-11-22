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وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد العزيز

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد العزيز
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442 هـ ، وذلك للمواطنين فقط من خلال المسابقة الوظيفية .

علماً أن التخصصات المطلوبة : (أطباء – استشاري صيدلي – أخصائيين غير أطباء – مساعدين صحيين فنيين) .

المستندات المطلوبة :

-الهــوية الوطنية.
-الـمـؤهل العلمي المطلوب.
-الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتمــاعية .
-الســيرة الذاتية.
-شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول .

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم وكذلك الاستفسار عبر الرابط التاليهنا.

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