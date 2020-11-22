وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد العزيز

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة ومشغولة بمتعاقدين على اللائحة الصحية لعام 1442 هـ ، وذلك للمواطنين فقط من خلال المسابقة الوظيفية .
علماً أن التخصصات المطلوبة : (أطباء – استشاري صيدلي – أخصائيين غير أطباء – مساعدين صحيين فنيين) .
المستندات المطلوبة :
-الهــوية الوطنية.
-الـمـؤهل العلمي المطلوب.
-الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتمــاعية .
-الســيرة الذاتية.
-شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول .
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم وكذلك الاستفسار عبر الرابط التاليهنا.