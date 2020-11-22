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«الموارد البشرية» تكشف عن عدد مخالفات التوطين منذ بداية العام الجاري

«الموارد البشرية» تكشف عن عدد مخالفات التوطين منذ بداية العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أعداد المخالفات لقرار التوطين منذ بداية العام الجاري.

 ووفقاً لـ”الاقتصادية” أوضحت “الموارد البشرية” أنه تم تسجيل 9049 مخالفة لقرار التوطين منذ بداية العام حتى أكتوبر 2020.

 وأوضحت الوزارة أن عدد التوجيهات والإرشادات بلغ أكثر من 12500 توجيه وإرشاد في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى قيامها بعدد من الحملات والزيارات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

 وذكرت أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية، التي ينفذها المفتشون والمفتشات لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات التوطين مستمرة، وستنفذ بشكل مفاجئ، وذلك لضمان تحسين بيئة العمل.

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