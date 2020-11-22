سيارة تصطدم بـ«نخلة».. و«مدني مكة» يتدخل لقص الحديد وإنقاذ المصابين (فيديو)

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باشرت فرق الدفاع المدني حـادث اصطدام سيارة بنخلة في مكة المكرمة.
وسارعت آليات الدفاع المدني، إلى موقع الحادث لقص حديد السيارة وإخراج المصابين منها،وفقاً لـ”عكاظ”.
وعكفت دوريات المرور على مباشرة الحادث لتسهيل مهام الدفاع المدني في إنقاذ المصابين بالحادثة.
🎥#فيديو| آليات#الدفاع_المدنيتسارع بقص الحديد لإخراج المصابين من سيارة اصطدمت بنخلة في#مكة.. ودوريات#المرورتباشر الحادث.
رصد: عبدالله الروقي@alroogy#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظ#نلهم_العالم_بقمتنا#G20RiyadhSummitpic.twitter.com/QqAtI8czPP
— عكاظ (@OKAZ_online)November 21, 2020