هل من أخطأ في تحديد القبلة أثناء السفر يعيد صلاته؟.. الشيخ «السليمان» يوضح (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، حُكم مَن صلى في السفر باتجاه غير القبلة واكتشف بعد ذلك الخطأ، وهل يلزمه إعادة الصلاة.

وقال السليمان في مقطع فيديو نشره حساب” الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء” على موقع “تويتر”، إن المُسافر عليه أن يتحرى ويجتهد في معرفة جهة القبلة قبل الصلاة، مشيراً إلى أن من دخل في الصلاة وتبين له خلالها أنه يصلي على غير جهة القبلة فيمكنه أن يتحرك بالاتجاه الصحيح ولا يعيد الصلاة.

ولفت إلى أن المُصلي الذي اجتهد لمعرفة القبلة قبل الدخول في الصلاة بالصحراء، لكنه اكتشف بعد ذلك أنه أخطأ وصلى على غير جهة القبلة بشكل صحيح، فليس عليه إعادة الصلاة.

وأشار إلى أن من صلى خلال تواجده بمدينة على غير جهة القبلة بشكل صحيح واكتشف بعد ذلك فيجب عليه إعادة الصلاة، لأنه كان الأولى عليه التحري وسؤال أهل تلك المدينة.