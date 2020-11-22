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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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