الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية في «مستشفى الملك فيصل» بالرياض

وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية في «مستشفى الملك فيصل» بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية العامة ، حسب التفاصيل التالية :

1- مراسل – عدد 1 – للرجال فقط (Messenger)

– المؤهل المطلوب : شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى مع القدرة على استخدام اللغة الإنجليزية في بيئة العمل (لا يشترط الخبرة).

– الوصف الوظيفي : جميع وتسيلم البريد الداخلي والخارجي والمساعدة في فرز البريد وأداء واجبات المراسل الأخرى كما يتم تعيينها.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/4/21هـ (الموافق 2020/12/6م).

2 – كاتب جناح – عدد 3 – للرجال والنساء (Ward Clerk)

– المؤهل المطلوب : شهادة الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن (60%) وإجادة استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/4/9هـ (الموافق 2020/11/24م).

طريقة التقديم

التقديم متاح اعتباراً من اليوم السبت 1442/04/06هـ الموافق 2020/11/21م ، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي :اضغط هنا.

مواد ذات صلة

في حفل تكريم المتفاعلين مع أنشطته وبرامجه.. «العريدي» يُكرّم أصغر أصدقاء المجلس البلدي بالرياض

في حفل تكريم المتفاعلين مع أنشطته وبرامجه.. «العريدي» يُكرّم أصغر أصدقاء المجلس البلدي بالرياض

شرطة الرياض: الإطاحة برجلين وامرأتين امتهنوا سرقة المصوغات الذهبية

شرطة الرياض: الإطاحة برجلين وامرأتين امتهنوا سرقة المصوغات الذهبية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع بالرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع بالرياض

مصادرة 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

مصادرة 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>