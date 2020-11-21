وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية في «مستشفى الملك فيصل» بالرياض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الكفاءة والثانوية العامة ، حسب التفاصيل التالية :

1- مراسل – عدد 1 – للرجال فقط (Messenger)

– المؤهل المطلوب : شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى مع القدرة على استخدام اللغة الإنجليزية في بيئة العمل (لا يشترط الخبرة).

– الوصف الوظيفي : جميع وتسيلم البريد الداخلي والخارجي والمساعدة في فرز البريد وأداء واجبات المراسل الأخرى كما يتم تعيينها.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/4/21هـ (الموافق 2020/12/6م).

2 – كاتب جناح – عدد 3 – للرجال والنساء (Ward Clerk)

– المؤهل المطلوب : شهادة الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن (60%) وإجادة استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/4/9هـ (الموافق 2020/11/24م).

طريقة التقديم

التقديم متاح اعتباراً من اليوم السبت 1442/04/06هـ الموافق 2020/11/21م ، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي :اضغط هنا.