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في الشرقية.. «أمن الطرق» يُلاحق ناقلي الحطب المحلي ويضبط مواطنًا ومقيمًا ومخالفًا للنظام

في الشرقية.. «أمن الطرق» يُلاحق ناقلي الحطب المحلي ويضبط مواطنًا ومقيمًا ومخالفًا للنظام
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تواصل – واس:

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية ، مواطناً ومقيماً من الجنسية البنجلاديشية و مخالفًا لنظام أمن الحدود، لقيامهم بنقل (3) شاحنات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع، الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط بين المناطق ، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية ، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة ، أو الحياة الفطرية، على أرقام الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض

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