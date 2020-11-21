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«التعليم» تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل للأسبوع الثالث عشر

«التعليم» تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل للأسبوع الثالث عشر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث الابتدائي» من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

كما كشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأزاحت التعليم الستار أيضًا، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث المتوسط» من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وقامت التعليم بنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأعلنت التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت، عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري – تحفيظ اختياري» من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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