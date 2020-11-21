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«عمل الرياض» يضبط 74 مخالفة وإنذار في قطاعي الإيواء السياحي ومحلات الحاسب الآلي

«عمل الرياض» يضبط 74 مخالفة وإنذار في قطاعي الإيواء السياحي ومحلات الحاسب الآلي
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تواصل – واس:

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم، جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على قطاع الإيواء السياحي، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المعروفة بشمال الرياض, بالإضافة إلى محال أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، ومحال بيع الورود, بهدف التحقق من التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت تلك الحملات عن رصد أكثر من 74 مخالفة وإنذار أغلبها تركزت في محال أجهزة الحاسب الآلي.

وتأتي هذه الزيارات ضمن نشاط قطاع التفتيش الذي يقوم بأكثر من 120 ألف زيارة شهرياً على مستوى المملكة، وتركز على مراقبة تطبيق قرارات التوطين وحفظ حقوق العاملين.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض, استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي، للتأكد من التزامها بقرار التوطين.

ودعا الفرع المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال تطبيق “معا للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها أو الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 1991.

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