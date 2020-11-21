طبيب يوضح.. هل يمكن استخدام زيت القلي أكثر من مرة؟ (فيديو)

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أجاب الدكتور عبدالله حسين العنزي دكتوراه أمراض الباطنة على سؤال عدد المرات التي يمكن استخدام الزيت فيها للقلي، حيث أشار إلى أن 3 إلى 4 مرات هي الحد الكافي لاستخدام الزيت لعدم تسببه في مشاكل صحية أخرى.

وقال “العنزي” إنه عند استعمال الزيت يجب ألا يتم القلي في درجات عالية قد تؤدي لاحتراق الزيت حيث تتكون بعض المواد التي ما إذا دخلت الجسم قد تؤدي إلى بعض السرطانات.

وتابع، يمكن بعد استخدام الزيت تصفيته لإزالة الرواسب والشوائب حتى لا تحترق فتؤثر على جودة الزيت، فيما يمكن بعد تصفية الزيت نقله لمقلاة جديدة لعدم تأثر الزيت بالرواسب التي توجد على أطراف المقلاة.