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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«وزير الصحة»: كلمة خادم الحرمين تؤكد على أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام

«وزير الصحة»: كلمة خادم الحرمين تؤكد على أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام
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تواصل – فريق التحرير:

علق توفيق الربيعة وزير الصحة على كلمة خادم الحرمين الشريفين في بدء فعاليات قمة مجموعة دول العشرين المقامة بالرياض عن بُعد مشيداً بمضمون كلمة الملك سلمان التي تؤكد على أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام.

وتحديدًا ذكر “الربيعة” خلال تغريدة له بموقع تويتر: “ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في قمة العشرين عن جهود المملكة في اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بصحة الإنسان وسلامته.

وتابع”: وإطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح.. تؤكد على أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام”.

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