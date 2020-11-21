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بالفيديو.. القبض على عدد من الأشخاص لارتكاب جرائم متنوعة و«الأمن العام» يكشف عن جنسياتهم

بالفيديو.. القبض على عدد من الأشخاص لارتكاب جرائم متنوعة و«الأمن العام» يكشف عن جنسياتهم
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب “الأمن العام” على “تويتر”، مقطع فيديو، كشف خلاله عدداً من الضبطيات والإنجازات الأمنية خلال الأيام الماضية، حيث تمّ القبض على مواطن ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، يقومون بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، وقدرت قيمة المسروقات بنحو 221 ألف ريال.

وقال “الأمن العام”: “تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضُبط بحوزتهم 411 شريحة لشركات اتصال محلية، كما تمّ القبض على مواطنين وثلاثة مقيمين -تشادي وباكستانيين- يقومون بارتكاب ست جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في عدة أحياء متفرقة، وبلغت قيمة المسروقات 100 ألف ريال”.

وأضاف: “تم القبض على تنظيم عصابي مكوّن من خمسة أشخاص عبارة عن ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، امتهنوا تنفيذ عمليات نصب واحتيال مالي تمثلت في إيهام ضحاياهم بانتسابهم لمكاتب للمحاماة لاسترداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول “الفوركس”، والإعلان بمواقع التواصل ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية لحساباتهم البنكية بعد إنشائها، وتمكنوا من الاستيلاء على ما تحويه من أرصدة وتحويلها إلى خارج المملكة، واستولوا على مبالغ تجاوزت 17 مليونًا و100 ألف ريال”.

وأردف: “تم القبض على مواطن يقوم بقطع عدد كبير من الأشجار بأحد المواقع في محافظة الأفلاج، وتشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص عبارة عن مواطن وأربعة وافدين، اثنان منهم من القبائل النازحة ومقيمان أحدهما سوري والآخر سوداني، تورّطوا في تزييف العملات الورقية وتزوير الوثائق الرسمية، وعثر بحوزتهم على مبالغ مزيفة قاربت مليونين و500 ألف ريال”.

وتابع: “تم القبض على مواطن في خميس مشيط قام بتعبئة مركبته بالوقود ثم لاذ بالفرار دون دفع قيمة الوقود”.

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