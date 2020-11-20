تصميم أول هاتف مضاد للبكتيريا والجراثيم.. تعرّف على سعره ومميزاته

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صممت شركةBullittللهواتف المحمولة والإلكترونيات أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يوقف انتشار الجراثيم بنسبة 99.9% في 24 ساعة.

يُطلق على الهاتف اسمCat S42وهو مصمم ليكون متينًا ومتعدد الاستخدامات، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويمكنشراء الجهاز حاليًا بسعر 229 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أن الإصدارات المجهزة بتقنيةBiomasterالمضادة للميكروبات لن تكون متاحة حتى أوائل عام 2021.

وتأمل الشركة الدولية في تضمين ميزة ”مضادات الميكروبات“ إلى الهواتف الأخرى في وقت لاحق من العام المقبل.

ويستخدم الهاتف أيونات الفضة الموجودة في مكونات الهاتف أثناء عملية التصنيع؛ لتقليل انتشار الميكروبات بنسبة 99.9%.

وقالت شركةBullittإن التقنية تقوم بمنع الميكروبات من التكاثر، لذا تتضاءل أعدادها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن تقنيةBiomasterالمضادة للميكروبات تقلل من عدد البكتيريا بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة و 99.9% في غضون 24 ساعة.

ويعتبر الجهاز مقاوما للماء تمامًا، ويمكن غسله بانتظام بالصابون والماء والمطهرات وحتى المبيضات للحفاظ على نظافته، وفقًا للشركة.