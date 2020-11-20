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الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على 7 مناطق

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على 7 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة اليوم السبت.

وأوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المناطق المشمولة بالتوقعات هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حائل ، الجوف ، القصيم، المنطقة الشرقية).

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

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