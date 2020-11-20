«الجبير»: المملكة وضعت صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى خلال جائحة «كورونا»

تواصل- واس:

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير جهود المملكة في التصدي لآثار جائحة كورونا، وذلك من خلال التحرك لتأسيس مجموعات العمل على المستوى الحكومي.

وأضاف الجبير أن المملكة وضعت صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى ، خلال الجائحة حيث كانت هناك شفافية فيما يتعلق في المجابهة وتحديد وتقييم الآثار الناجمة عن هذه الجائحة، حيث أُقفلت الأنشطة، وفرض العديد من الإجراءات الوقائية ما أسهم في خفض معدلات الإصابة ولله الحمد.

وأشار إلى أن المملكة بذلت جهوداً حثيثة في سبيل تمكين المجتمع وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالمجتمع التقني، بالإضافة إلى إيجاد تواصل مع العالم تجاه مواجهة جائحة كورونا، حيث تعاملت المملكة مع الجائحة بطريقة عملية ومكنت المجتمع من التعامل مع تلك التحديات.

وأوضح أن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتمكين الشباب والمرأة، واستخدام التقنيات والابتكار والإبداع والتركيز على الترفيه والسياحة.