بالفيديو.. السيول تجرف مركبة بوادي خف شمال أملج

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الجمعة مقطع فيديو لمركبة تجرفها سيول وادي خف شمال أملج بمنطقة تبوك .
وأظهر الفيديو الذي نشره أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند ، المركبة وهي تنجرف بين الصخور والجبال في بطن الوادي ، في الوقت الذي لم يتضح فيه مصير من بداخلها .
وهطلت اليوم الجمعة ، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج ، شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها .
سيل وادي خف شمال#أملجاليوم
(المقطع من الواتس)https://t.co/PczGBedopgpic.twitter.com/NGFvAVC87B
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)November 20, 2020