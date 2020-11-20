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بالفيديو.. السيول تجرف مركبة بوادي خف شمال أملج

بالفيديو.. السيول تجرف مركبة بوادي خف شمال أملج
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الجمعة مقطع فيديو لمركبة تجرفها سيول وادي خف شمال أملج بمنطقة تبوك .

وأظهر الفيديو الذي نشره أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند ، المركبة وهي تنجرف بين الصخور والجبال في بطن الوادي ، في الوقت الذي لم يتضح فيه مصير من بداخلها .

وهطلت اليوم الجمعة ، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج ، شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها .

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