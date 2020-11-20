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«أبل» تضيف ميزة رائعة لأجهزة أيباد لتسهيل الكتابة

«أبل» تضيف ميزة رائعة لأجهزة أيباد لتسهيل الكتابة
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تواصل- فريق التحرير:

 أدخلت شركة أبل مؤخراً ميزة جديدة رائعة تدعى “سكريبل” Scribble، يمكن لمستخدمي أجهزة آيباد أو إس 14، عبرها تحويل كتابة اليد إلى نص مكتوب.

وتعمل ميزةScribble، المضمنة فيiPadOS 14، بشكل أساسي على تحويل خط اليد إلى نص مكتوب، ولاختبار هذه الميزة هي فتح تطبيقNotesثم النقر فوق رمز القلم وتحديد القلم المميز بالحرفa.بمجرد تحديد قلم الكتابة اليدوية، اكتب شيئًا وشاهد خط يدك يتحول إلى نص مكتوب.

وتتميزScribbleبالسرعة الكافية لتحويل الكتابة اليدوية أثناء التنقل، وهذه ميزة تساعد الكثيرين على تدوين ملاحظاتهم السريعة أو إعداد قائمة البقالة بسرعة حتى لو كان خطهم رديئاً. وإذا قمت بوضع دائرة حول كلمة باستخدام القلم وتمييزها، فستظهر خيارات مثل القص أو النسخ. ومن الممكن أيضاً كتابة عنوان باستخدام قلم آبل بخط اليد في الخرائط والبحث عن موقعه.

و إذا لم يكن لديك قلم آبل، يمكنك استخدام قلمLogitech Crayonوسيفي بالغرض. الشيء الجيد في ميزةScribbleهو أنها تعمل أيضًا مع معالج كلماتApple Pages، ولكن لسوء الحظ، لا يوجد دعم لـScribbleفي محرّر مستنداتGoogleوMicrosoft Office.

ويتم تشغيلScribbleافتراضيًا فيiPadOS 14.ومع ذلك، لديك خيار تشغيلها وإيقافها. ما عليك إلا فتح تطبيق الإعدادات قم بالتمرير لأسفل وحددApple Pencilثم حدد التبديل بجوارScribble.

 

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