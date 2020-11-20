توقعات “الأرصاد” لطقس الغد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت استمرار نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزئيين الأوسط و الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين تصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.