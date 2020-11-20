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لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إستراتيجية أول.

– مدير المشاريع.

– مهندس بيئي أول.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.

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