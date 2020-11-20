لأول مرة.. «القرآن الكريم» تذيع المصحف المجود للشيخ «محمد صديق المنشاوي»

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت إذاعة القرآن الكريم ، أنه بدءاً من الأحد القادم ولأول مرة ، سوف يذاع المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله- الذي تم تسجيله قبل أكثر من نصف قرن .
وأوضحت الإذاعة عبر حسابها الرسمي بتويتر ، أن ذلك يأتي بعد معالجة فنية عالية الجودة ، تمت في استديوهات إذاعة القرآن الكريم .
وأشارت إلى أن المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي -رحمه الله-، سيبث يومياً الساعة الثامنة صباحاً .
بدءاً من الأحد القادم ولأول مرة
سيذاع المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي "رحمه الله" الذي تم تسجيله قبل أكثر من نصف قرن وذلك بعد معالجة فنية عالية الجودة ، تمت في استديوهات إذاعة القرآن الكريم
سيبث يوميا الساعة الثامنة صباحا
#اذاعه_القران_هدى_للناسpic.twitter.com/oofhXyTRg1
— إذاعة القرآن الكريم (@QuranRadio_ksa)November 19, 2020