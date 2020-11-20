«سامسونج» تطلق هاتفها الجديد “Galaxy Xcover 5” العام المقبل.. تعرّف على المزايا

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تعمل شركة ”سامسونج“ على إنتاج هاتف ذكي جديد تحت اسم”Galaxy Xcover 5″؛ وذلك حرصا من عملاق تصنيع الهواتف الآسيوي تقديم المزيد من خدمات الـ“5G“.

وبحسب معلومات أولية، سيكون الهاتف الجديد خلفا لهاتف”Xcover 4 s“، وسيكون أول جهاز فائق المتانة مزودا باتصال بشبكة الـ“5G“، إلى جانب تقنيات متطورة أخرى.

ووفقا لموقع ”سام موبايل“، ونقلا عن خبراء مدونة الهواتف ”جلاكسي كلوب“، قد تطلق الشركة الكورية الجنوبية قريبا هاتفا ذكيا برقم طراز”SM-G501B“، حيث تم رصد الهاتف بنتائج معيارية ظهرت على موقع اختبارات الأداء”HTML5test“، وسيتم تجهيزه بنظام تشغيل ”أندرويد 11″، وشاشة بنسبة ارتفاع إلى عرض 20: 9، متوقع إطلاقه العام المقبل.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص الجهاز، ولكن بحسب المعلومات الأولية، سيأتي هاتف”Galaxy Xcover 5“بهيكل متين مقاوم دون النظر للتصميم، بحيث يكون غير قابل للكسر ويتحمل أصعب السيناريوهات.

وطرحت ”سامسونج“ مؤخرا هاتف ”Galaxy Xcover Pro“ المصمم للاستخدامات القوية، يحتوي على شاشة بحجم 5.3 بوصة بدقةFull HD+ وشريحةExynos 9611و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4020 مللي أمبير، وزر مخصص للرسائل الصوتية.