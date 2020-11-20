«المسند» يتوقع بداية الحالة المطرية الثالثة اليوم على هذه المناطق

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بدء الحالة المطرية الثالثة لهذا الموسم، اعتباراً من اليوم الجمعة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن نطاق تأثيرها يشمل أجزاء من مناطق غربي المدينة المنورة، وجنوبي تبوك، وحائل، ووسط الحدود الشمالية، وربما شمالي منطقة مكة المكرمة.

وأكد أن ذروة الحالة اليوم ستكون في مثلث أملج، وينبع، والمدينة المنورة، متوقعاً أن تجري السيول في الأودية خاصة في غربي منطقة المدينة المنورة حتى الساحل الغربي منها، مناشداً الجميع وخاصة ملاك المواشي، بالحذر وإخراج مواشيهم من بطون الأودية، وعدم المخاطرة بعبورها.