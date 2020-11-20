بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في أملج والوجه بتبوك

تواصل – فريق التحرير :
شهدت مدينتي أملج والوجه بمنطقة تبوك ، اليوم الجمعة أمطار غزيرة وجريان للسيول منذ الصباح .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع مصورة توثق الأمطار الغزيرة والسيول التي تحولت إلى ما يشبه شلالات .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.
جنوب#املجالان
منقول…pic.twitter.com/Hdpi4qyZZN
— طقس الغربيه (@tags_algharbiuh)November 20, 2020
سيل فوق سيل ب وادي البحيرة شرق النباه بين#املجو#ينبعاليوم#الجمعه1442/4/6/
تصوير/فهد الشنيفي#الاجواء_الحلوة#لايف_البر_والمقناص@albaralmgnaspic.twitter.com/aUfGx8HlJB
— لايف البر والمقناص (@albaralmgnas)November 20, 2020