بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في أملج والوجه بتبوك

تواصل – فريق التحرير :

شهدت مدينتي أملج والوجه بمنطقة تبوك ، اليوم الجمعة أمطار غزيرة وجريان للسيول منذ الصباح .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع مصورة توثق الأمطار الغزيرة والسيول التي تحولت إلى ما يشبه شلالات .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.