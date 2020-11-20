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هل يجوز الجمع بين الصلوات حال هطول الأمطار الغزيرة؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين الصلوات حال هطول الأمطار الغزيرة؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم الجمع بين الصلوات في حال هطول الأمطار.

وقال خلال مشاركته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يجوز الجمع بين الصلوات في حال كان هطول الأمطار يسبب مشقة في الذهاب إلى المسجد.

وأكد، عدم جواز الجمع بين الصلوات إذا كان المطر خفيفًا ولا يؤثر على الذهاب إلى المسجد.

ونوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوات في أوقات المطر، لافتا إلى أن مذهب المالكية وعلماء المدينة المنورة من الصحابة والتابعين جواز الجمع بين الصلوات عند نزول المطر.

 

 

 

 

 

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