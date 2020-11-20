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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع بالرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع بالرياض
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تواصل – واس :

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع في أحد المستودعات شرق مدينة الرياض، يديره خمسة مقيمين (ثلاثة سودانيين وباكستانيان) لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

 

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