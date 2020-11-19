انتبه من هذه المخالفة ..لا يعرفها كثير من قائدي المركبات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نبّه حساب الداخلية عبر سناب شات عن مخالفة قد لا يعرفها كثير من قائدي المركبات، وهي عدم إرتداء الكمامة أثناء الوقوف عند نقطة التفتيش.

وعبر تغريدة لحساب طرق الرياض، فقد نشر مقطع فيديو لرصد عدد من المخالفين لقرار ارتداء الكمام أثناء التوقف بنقاط التفتيش وذلك لعدم انتقال العدوى من وإلى قائد المركبة.

وكانت الجهات الأمنية قد رصدت ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس «كوفيد-19»، ومنها عدم لبس الكمامة، وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به، مما استدعى القيام بحملات لتطبيق الأنظمة والإجراءات ومعاقبة المخالفين لمنع عودة الفيروس وانتشاره في ظل موجو ثانية يشهدها العالم.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المرة الأولى 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها،بحسب تصريح سابق لمتحدث وزارة الداخلية.