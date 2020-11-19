عبر هذه القائمة.. إذا رأيت كلمة المرور التي تستخدمها قم بتغييرها فورًا

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تواصل – فريق التحرير:

أصبح شبح هجمات الأمن السيبراني أكثر صعوبة، حيث يجد المتسللون طرقًا جديدة وناجحة بشكل متزايد لخداعنا للحصول على المعلومات، ويجب أن يكون الجميع في حالة التأهب القصوى عند زيارة موقع جديد للويب أو فتح بريد إلكتروني، أو حتى النقر فوق رابط في رسالة نصية – ولكن كل هذه التهديدات الرهيبة لا تمنع بعضنا من استخدام كلمات المرور السيئة لحماية بياناتنا عبر الإنترنت.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد نشر (NordPass) قائمته لأكثر من 200 من كلمات المرور الشائعة لعام 2020، وإذا كنت تعتقد أننا ربما أحرزنا تقدمًا كمجتمع في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بإنشاء كلمة المرور فيمكنك التخلص من هذه الأفكار المتفائلة.

يمكنك زيارة موقع الويب NordPass للاطلاع على القائمة الكاملة للكلمات – والتي تتضمن نقاط بيانات مثيرة للاهتمام، مثل: عدد الأشخاص الذين يستخدمون الكلمات ومقدار الوقت الذي تستغرقه كلمة المرور في الاختراق، وعدد مرات الكشف عن الكلمة – ولكن هنا في هذا المقال سندرج 25 من أكثر الكلمات شيوعًا لعام 2020:

  • 123456
  • 123456789
  • picture1
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 12345
  • 1234567890
  • senha
  • 1234567
  • qwerty
  • abc123
  • Million2
  • 000000
  • 1234
  • iloveyou
  • aaron431
  • password1
  • qqww1122
  • 123
  • omgpop
  • 123321
  • 654321
  • qwertyuiop

وانخفض ترتيب كلمة المرور (12345) من المركز الأول إلى المركز الثامن، بينما احتلت (123456) المرتبة الأولى. وبشكل أساسي، على مدار العام الماضي، كان أكبر تقدم أحرزناه هو إضافة رقم إضافي واحد إلى أغبى كلمة ممكنة، مما يجعلها أكثر أمانًا بنسبة 0 في المئة تقريبًا.

ولم يكن الهدف من وضع هذه القائمة مجرد وضع الأشخاص الذين يستخدمون هذه الكلمات في حالة خوف، حيث قدم موقع NordPass أيضًا قائمة بالنصائح المفيدة لإنشاء كلمات مرور أقوى، مثل: تجنب كلمات القاموس والأحرف المتكررة أو المتسلسلة، وأي تفاصيل شخصية. وتتكون أفضل كلمات المرور من 12 حرفًا على الأقل، وتستخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ولا يتم استخدامها أبدًا عبر حسابات متعددة.

كما يمكنك استخدم مُنشِئ لكلمات المرور لإنشاء سلاسل قوية وتتبعها جميعًا، وتغيير الكلمات الخاصة بك أكثر من مرة في السنة. هذه ليست أكثر القواعد أهمية، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن جميع بياناتك وحساباتك عبر الإنترنت آمنة، فمن المهم أن تجعلها جزءًا من حياتك.

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