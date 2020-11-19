بأطوال بلغت 8400 كيلومتر.. تدشين نظام إدارة أنظمة المياه المحلاة بالمملكة في وقت قياسي

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دشن رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم نظام إدارة موارد المنشأة (SAP) أمس الخميس، وذلك لإدارة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، حيث تبلغ أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر لنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق،

وتم تفعيل النظام بوقت قياسي، تزامناً مع إطلاق أعمال الشركة ليعكس الإجراءات والصلاحيات المعمول بها، تأكيداً للعمل في بيئة رقمية متكاملة وليُلبي متطلبات انطلاق الأعمال بتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية.

وبُني النظام على أسس الأعمال التجارية المعدة خلال فترة تأسيس الشركة من قبل كبرى الشركات الاستشارية العالمية بالتعاون مع فرق العمل من حيث العمليات والتقارير وعكس الحوكمة ومستوى الصلاحيات وبالتالي المساهمة في أدارة وفوترة اتفاقيات خدمات نقل المياه المزمع إبرامها بعد بناء النظام .

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يعتبر من أهم أدوات تفعيل اعمال الشركة للمرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.