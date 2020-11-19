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ما حكم وضع الكحل للرجال؟ الشيخ الشثري يجيب

ما حكم وضع الكحل للرجال؟ الشيخ الشثري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع الكحل للرجال.

وقال الشيخ الشثري، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة:” الكحل مباح للرجال، والدليل أن النبي  صلى الله عليه وسلم اكتحل”.

وتابع الشثري: “الكحل من الأمور العادية، وبالتالي فعل النبي صلي الله عليه وسلم يدل على الإباحة ولا يأخذ منه الاستحباب”.

وقال “أما بالنسبة للنساء فإن من كانت لا يشاهد عينيها إلا النساء فلا حرج عليها في ذلك، مضيفا “أما إذا كانت المرأة تبرز عينيها بالكحل أمام الرجال الأجانب، فالكحل زينة وهي ممنوعة من إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب”.

 

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