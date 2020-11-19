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الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)

الموارد البشرية: جائحة كورونا سبباً في ارتفاع نسبة التوطين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

‏قال المهندس غازي الشهراني وكيل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للتوطين إن المملكة استفادت من جائحة كورونا حيث ارتفعت نسبة التوطين خلال الجائحة.

وأوضح الشهراني، خلال برنامج “يا هلا”، على روتانا خليجية”، أن الربع الثاني من 2020 شهد موجة خروج للعاملين الأجانب من السعودية، وعدد التأشيرات في الربع الأول من 2020 كانت 30 ألف تأشيرة فقط للعمالة، والجائحة كانت فرصة جيدة للتوطين.

‏وتابع وكيل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للتوطين أن معدل البطالة انخفض من 12.8% في النصف الأول من 2018 إلى 11.8% في الربع الأول من 2020.

 

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