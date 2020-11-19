تعرف على مواعيد وآليات الاختبارات النهائية بـ«جامعة حائل»

تواصل – فريق التحرير:

حددت جامعة حائل مواعيد وآليات الاختبارات النهائية لطلبتها للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ ” 2020-2021م”.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة حائل، سعود البلوي، إن الاختبارات ستجرى على مدى ثلاثة أسابيع، تسبقها اختبارات متطلبات الجامعة “المقررات العامة ” التي تبدأ بتاريخ 21/04/1442هـ.

وأوضح البلوي أن الاختبارات التحريرية لطلبة السنة التحضيرية ستعقد حضورياً يوم الأربعاء 1/05/1442هـ، لافتا:” أن الاختبارات ستعقد حضورياً في جميع المقررات في مراحل “الدبلوم المشارك، والبكالوريوس، والماجستير”، عدا مقررات متطلبات الجامعة “المقررات العامة” التي ستعقد “عن بُعد” من خلال نظام إدارة التعلّم ” البلاك بورد “.

وتابع: “في حال وجود تعارض في جداول الطلبة تتم معالجتها من قبل الكلية المعنية، وتعقد للمقررات المتعارضة اختبارات في الأسبوع ذاته لاختبارات متطلبات الجامعة ” المقررات العامة “، أو الأسبوع الذي يسبقه, وتصدر جداول الاختبارات في المواعيد المحددة لها من قبل الكليات”.