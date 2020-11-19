أسراب الجراد تهاجم القصيم والزلفي وسدير والوشم وشمال الرياض (فيديو)

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كشف الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عن وصول أسراب هائلة من الجراد للقصيم و الزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدا ، فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.

كما نشر الباحث في الطقس وليد الحقيل مقطع فيديو وثق من خلاله هجوم أسراب هائلة وضخمة من الجراد للمزروعات والأشجار في القصيم مساء اليوم الخميس.