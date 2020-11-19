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«العدل»: الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة

«العدل»: الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل، أنه تم الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة.

وكان المدعي قد تقدم بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته – 10 سنوات – كون الأم غير صالحة للحضانة، حيثذكر المدعي أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار, وكذلك تهدده بالسفر بابنته خارج المملكة.

وردت الأم بأنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها. ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه، مضيفة أنها لم تهدده بالسفر خارج المملكة فهي من مواليد السعودية.

وأضافت الأم أنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة؛ كونه تمر عليه السنة والسنتان ولا يسأل عن ابنته، وهي متفرغة لحضانة ابنتها.

ورد الأب بقوله إنه يزور ابنته كل ستة أشهر وأحيانا كل ثمانية أشهر حسب استطاعته، كونه يسكن خارج المنطقة التي تسكن فيها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضون، والأم أحق بالحضانة لكونها أعرف بالتربية, وأقدر عليها, وأصبر وأرأف, وأفرغ لها، فضلا عن سکوت الأب عن المطالبة بحضانة ابنته كل تلك الفترة قرينة على رضاه بأهلية الأم بالحضانة.

وأوضحت وزارة العدل، أنالمحكمة قضت برد دعوى الأب في مطالبته بالحضانة وحكمت بحضانة الطفلة لأمها.

 

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