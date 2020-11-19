الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات في إيران (فيديو)

حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات في إيران (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

اندلع مساء اليوم الخميس، حريق هائل في محطة لإنتاج البتروكيماويات في جزيرة خرج في إيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة من موقع الحريق، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.

يذكر أن العاصمة طهران، شهدت الشهر الماضي اندلاع حريق هائل في إحدى محطات المترو وسط البلاد.

وأعلن المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، حينها أن الحريق اندلع في إحدى محطات المترو بالعاصمة طهران، مضيفا أن منظمة خدمات الطوارئ أرسلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق.

مواد ذات صلة

المملكة تدعو الوكالة الدولية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية

المملكة تدعو الوكالة الدولية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية

إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو)

إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو)

«التجارة» تشهِّر بصاحب محطة للغش في المعايرة وبيع وقود ناقص الكمية

«التجارة» تشهِّر بصاحب محطة للغش في المعايرة وبيع وقود ناقص الكمية

احتجاجات عمالية وفئوية.. غليان في «إيران» بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

احتجاجات عمالية وفئوية.. غليان في «إيران» بسبب تدهور الوضع الاقتصادي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>