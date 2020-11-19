نصائح مهمة للوقاية.. «الصحة» تحدد الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا

تواصل – فريق التحرير:
قالت وزارة الصحة، إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا.
وأضافت أن من أبرز الأمراض المزمنة ما يلي:
• السكري
• السرطان
• القلب وضغط الدم
• الكلى
• حساسية الصدر والربو
وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من الفيروس في حالة الإصابة بمرض مزمن باتباع تلك النصائح:
• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار
• استمر على الخطة العلاجية
• حافظ على مواعيدك
• البس الكمامة
وتابعت وزارة الصحة، أنه في حالة الإصابة بالسمنة فينصح بما يلي:
• اتبع نظام غذائي صحي متوازن
• مارس الرياضة باستمرار
• البس الكمامة
• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار
تعرّف على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.pic.twitter.com/tmsWm5Mack
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)November 19, 2020