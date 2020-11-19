الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح مهمة للوقاية.. «الصحة» تحدد الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا

نصائح مهمة للوقاية.. «الصحة» تحدد الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة، إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا.

وأضافت أن من أبرز الأمراض المزمنة ما يلي:

• السكري

• السرطان

• القلب وضغط الدم

• الكلى

• حساسية الصدر والربو

وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من الفيروس في حالة الإصابة بمرض مزمن باتباع تلك النصائح:

• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار

• استمر على الخطة العلاجية

• حافظ على مواعيدك

• البس الكمامة

وتابعت وزارة الصحة، أنه في حالة الإصابة بالسمنة فينصح بما يلي:

• اتبع نظام غذائي صحي متوازن

• مارس الرياضة باستمرار

• البس الكمامة

• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار

 

مواد ذات صلة

وفيات «كورونا» في أمريكا تتخطى حاجز الربع مليون حالة

وفيات «كورونا» في أمريكا تتخطى حاجز الربع مليون حالة

هل المضادات الحيوية تعالج الإنفلونزا؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

هل المضادات الحيوية تعالج الإنفلونزا؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

«الصحة»: تسجيل 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و411 حالة تعافي و18 وفاة

«الصحة»: تسجيل 290 إصابة جديدة بـ«كورونا» و411 حالة تعافي و18 وفاة

توجيهات بحظر مساحيق التجميل واللباس الخادش بمنشآت «الصحة».. وعدم التمكين من العمل للمخالفين

توجيهات بحظر مساحيق التجميل واللباس الخادش بمنشآت «الصحة».. وعدم التمكين من العمل للمخالفين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>