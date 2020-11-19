نصائح مهمة للوقاية.. «الصحة» تحدد الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا

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قالت وزارة الصحة، إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا.

وأضافت أن من أبرز الأمراض المزمنة ما يلي:

• السكري

• السرطان

• القلب وضغط الدم

• الكلى

• حساسية الصدر والربو

وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من الفيروس في حالة الإصابة بمرض مزمن باتباع تلك النصائح:

• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار

• استمر على الخطة العلاجية

• حافظ على مواعيدك

• البس الكمامة

وتابعت وزارة الصحة، أنه في حالة الإصابة بالسمنة فينصح بما يلي:

• اتبع نظام غذائي صحي متوازن

• مارس الرياضة باستمرار

• البس الكمامة

• اغسل يديك أو عقمهما باستمرار