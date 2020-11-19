شاهد.. أسراب الجراد تغزو «البكيرية» و «البيئة» تكشف سبب انتشارها بكثافة

تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول انتشار أسراب الجراد على طريق البكيرية – ساق، حيث يظهر المقطع غزو أسراب الجراد الصحراوي للطريق بكثافة عالية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أكدت أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وأرتيريا وإثيوبيا واليمن، يجعل التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة من اتجاهين، الأول نحو سواحل البحر الأحمر ما بين أملج وجازان، حيث الموسم الشتوي، والاتجاه الآخر نحو مرتفعات عسير والمنحدرات الجانبية منها، مؤكدة وجود هذه الأسراب نتيجة النشوء والتكاثر الكثيف والمستمر خلال موسم الصيف في الدول المجاورة، والذي خلف عدد كبير من الأجيال تشكلت من خلالها العديد من الأسراب.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية التي تعتبر الانتقالية ما بين الموسمين الصيفي والشتوي، لذلك تتحرك الأسراب نحو مناطق الاعتدال وهطول الأمطار، ودائمًا ما تكون هذه الظروف في السواحل الغربية في المملكة خلال هذه الفترة، ونظرًا للكثافة الكمية والعددية للأسراب في الدول المجاورة، وحدوث التكاثر لديهم في نطاق واسع، وكذلك الجفاف البيئي السائد في أغلب نطاق الموسم الشتوي في المملكة، نسبة لندرة الأمطار وتأخرها، فهذا يتسبب في استمرار الهجرة نحو مناطق غير تقليدية للغزو بسبب حركة الرياح نحو تلك المناطق، وكذلك الاستمرار بحثًا عن ظروف بيئية جيدة تسمح بالنضج والتكاثر؛ ما يجعل الأسراب تتجزأ في عدة مواقع بحثًا عن الغذاء.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين، إلى الإبلاغ فورًا عند مشاهدة أسراب الجراد الصحراوي على رقم البلاغات (0530233560) وكذلك على تطبيق (بلغ) على موقع الوزارة الإلكتروني.