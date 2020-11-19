الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التقاعد» تحدد فوائد برنامج «مزايا وعروض» للمتقاعدين  

«التقاعد» تحدد فوائد برنامج «مزايا وعروض» للمتقاعدين  
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتقاعد أهداف وفوائد برنامج “مزايا وعروض”، والتي يتم تقديمها للمتقاعدين من خلال البرنامج.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”: “أبرز بطاقتك التقاعدية الإلكترونية واستفد من برنامج #مزايا_وعروض للحصول على خصومات خاصة بالمتقاعدين وأسرهم لدى عيادات ريفرش- الرياض.

وأضافت أن برنامج مزايا وعروض يدعم 30% خصم على قسم الأسنان، والكشف مجانا، و35% خصم على قسم الليزر (نساء ورجال)، كذلك خصومات منوعة على خدمات الجلدية والتجميل.

 

 

 

مواد ذات صلة

في 5 خطوات.. أسهل طريقة لحساب المعاش التقاعدي

في 5 خطوات.. أسهل طريقة لحساب المعاش التقاعدي

تعرف على مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية وطريقة استخراجها

تعرف على مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية وطريقة استخراجها

تعرف على مزايا «تطبيق التقاعد» بإصداره الجديد.. مرفق رابط التحميل

تعرف على مزايا «تطبيق التقاعد» بإصداره الجديد.. مرفق رابط التحميل

«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة

«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة