«التقاعد» تحدد فوائد برنامج «مزايا وعروض» للمتقاعدين  

تواصل – فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتقاعد أهداف وفوائد برنامج “مزايا وعروض”، والتي يتم تقديمها للمتقاعدين من خلال البرنامج.
وقالت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”: “أبرز بطاقتك التقاعدية الإلكترونية واستفد من برنامج #مزايا_وعروض للحصول على خصومات خاصة بالمتقاعدين وأسرهم لدى عيادات ريفرش- الرياض.
وأضافت أن برنامج مزايا وعروض يدعم 30% خصم على قسم الأسنان، والكشف مجانا، و35% خصم على قسم الليزر (نساء ورجال)، كذلك خصومات منوعة على خدمات الجلدية والتجميل.
أبرز بطاقتك التقاعدية الإلكترونية واستفد من برنامج#مزايا_وعروضللحصول على خصومات خاصة بالمتقاعدين وأسرهم لدى عيادات ريفرش- الرياض.#مؤسسة_التقاعدpic.twitter.com/DImHTt9zAo
— المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA)November 19, 2020