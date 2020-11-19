جامعة حائل تعلن آلية ومواعيد الاختبارات الفصلية للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

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أعلنت جامعة حائل عن موعد وآليات الاختبارات لنهاية الفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ (2020-2021م).

وتضمنت الآلية مدة اختبارات نهاية الفصل للمقررات التخصصية (مقررات متطلبات: الكلية- البرنامج) التي ستكون على مدى ثلاثة أسابيع كاملة، ويسبقها اختبارات متطلبات الجامعة (المقررات العامة) التي سوف تبدأ بتاريخ 21/04/1442هـ، مشيراً إلى أن الاختبارات التحريرية لطلبة السنة التحضيرية حضورياً يوم الأربعاء 1/05/1442هـ، مبيناً أن توزع الفترات المخصصة للاختبارات على ثلاث فترات حسب جداول الاختبارات ويؤدي الطالب اختباراً واحداً في اليوم؛ ضماناً لتحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وسيكون تقدم الاختبارات حضورياً في جميع المقررات في مراحل (الدبلوم المشارك، والبكالوريوس، والماجستير)، عدا مقررات متطلبات الجامعة (المقررات العامة) التي ستكون عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلّم (البلاك بورد) , منوهاً إلى أنه في حال وجود تعارض في جداول الطلبة يتم معالجتها من قبل الكلية المعنية، ويعقد للمقررات المتعارضة اختبارات في الأسبوع ذاته لاختبارات متطلبات الجامعة (المقررات العامة)، أو الأسبوع الذي يسبقه , وستصدر جداول الاختبارات في المواعيد المحددة لها من قبل الكليات.