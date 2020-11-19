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بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة اليوم

بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.77 نقطة ليقفل عند مستوى 8578.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 429 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 487 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف, فيبكو, باعظيم, العمران, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق, صدق, حلواني إخوان, اتحاد الخليج, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.48% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, كيمانول، الكابلات السعودية, دار الأركان, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, صناعة الورق, الكابلات السعودية, زين السعودية، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.75 نقطة ليقفل عند مستوى 20333.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 388 ألف سهم تقاسمتها 1528 صفقة.

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