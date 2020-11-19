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دراسة توضح سبب شعور مرضى السكري بتشنجات في القدم ليلاً

دراسة توضح سبب شعور مرضى السكري بتشنجات في القدم ليلاً
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية في أوروبا في دراسة طبية نشرها مؤخراً ، أن سبب  معاناة مرضى السكري من تشنجات في القدم وباطن الساق ليلاً بصفة خاصة بسبب الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم.

وأكدت الدراسة أنه عند الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم تعمل الكُلى على تصفية السكر وتصريفه من الجسم عبر البول، مشيراً إلى أنه في هذه الأثناء أيضاً تصرف بعض المعادن من الجسم، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يؤدي إلى التشنجات.

ولمواجهتها، ينصح المركز بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والبطاطس، وشرب المياه المعدنية، التي تحتوي على أكثر من 50 ملليغراماً من المغنيسيوم لكل لتر.

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