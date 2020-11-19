«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تصاريح السفر الاستثنائية» عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير :
أوضحت المديرية العامة للجوازات ، خطوات خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وكشفت الجوازات أن الخطوات تتضمن :
– الدخول على حساب أبشر .
– الضغط على الخدمات من أيقونة خدماتي .
– اختيار الجوازات .
– اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات .
– اختيار طلب جديد .
– تحديد المنطقة .
– اختيار نوع التصريح .
– إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.
وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.
تعرف على خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة #أبشر الإلكترونية
#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/fWlZFLigq8
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)November 19, 2020