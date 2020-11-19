«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تصاريح السفر الاستثنائية» عبر «أبشر»

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أوضحت المديرية العامة للجوازات ، خطوات خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وكشفت الجوازات أن الخطوات تتضمن :

– الدخول على حساب أبشر .

– الضغط على الخدمات من أيقونة خدماتي .

– اختيار الجوازات .

– اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات .

– اختيار طلب جديد .

– تحديد المنطقة .

– اختيار نوع التصريح .

– إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.