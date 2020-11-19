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«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تصاريح السفر الاستثنائية» عبر «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تصاريح السفر الاستثنائية» عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت المديرية العامة للجوازات ، خطوات خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وكشفت الجوازات أن الخطوات تتضمن :

– الدخول على حساب أبشر .
– الضغط على الخدمات من أيقونة خدماتي .
– اختيار الجوازات .
– اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات .
– اختيار طلب جديد .
– تحديد المنطقة .
– اختيار نوع التصريح .
– إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.

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