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10 أسباب تدفعك لمنع طفلك من تناول المشروبات الغازية

10 أسباب تدفعك لمنع طفلك من تناول المشروبات الغازية
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تواصل – فريق التحرير :

قال موقع “هيلثي تشايلد” إنه يجب إبعاد الأطفال عن المشروبات الغازية، لأن لها أضرار كثيرة على صحتهم، مشيراً إلى أن هناك 10 أسباب تجعلك تفعل ذلك.

1 – فقدان الشهية :ولفت الموقع إلى أن شرب الأطفال للمشروبات الغازية يفقدهم الشهية في تناول الطعام في ذات الوقت الذي لا تحتوي فيه تلك المشروبات على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الطفل.

2- استنزاف الكالسيوم في العظام :ويتسبب الفوسفور الموجود في الصودا في استنزاف الكالسيوم في العظام، بحسب الموقع، الذي أوضح أن هذا الأمر يجعل الأطفال المستهلكين للصودا أكثر عرضة لكسر العظام.

3 – اضطراب الغدة الكظرية :وتؤثر مكونات المشروبات الغازية على التوزان الطبيعي للكيمياء في دماغ الأطفال لأنها تحفز الغدة الكظرية دون توفير الغذاء اللازم لها مما يؤدي إلى اضطراب الغدة الكظرية خاصة في الأطفال.

4 – اضطراب نسبة السكر في الدم :ويؤدي شرب المشروبات الغازية كل يوم يؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم وقد يسبب داء السكري للأطفال.

5 – اضطراب الغدد الصماء :ويمكن أن تسبب بعض مكونات المشروبات الغذائية اضطراب للغدد الصماء .

6 – هشاشة العظام :ولفت الموقع إلى أن مداومة شرب المياه الغازية يمكن أن يصيب الأطفال بهشاشة العظام .
7 – التوازن الحمضي القلوي في المعدة: كما يؤثر تناول المشروبات الغازية على التوازن الحمضي القلوي في المعدة.

8 – التهاب المعدة :ويمكن أن تتسبب المياه الغازية في التهاب للمعدة وبطانة الإثنى عشر .

9– سموم للدماغ :كما أن حمض الستريك الموجود في الصودا يمكن أن يحتوي على جلوتومات أحادية الصوديوم والتي تعتبر من سموم الدماغ القوية.

10 – اضطراب إدرار البول ومشاكل أخرى.

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