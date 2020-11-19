«شاومي» تطلق  هاتف Xiaomi Mi 11 Pro.. تعرّف على المزايا

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كشفت تسريبات جديدة من داخل شركة الهواتف الصينية ”شاومى“ مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Pro قبل وصوله رسميا، ويتوقع للجهاز أن يحتوي الكثير من المميزات المذهلة.

ونشر المسرب التقني الشهير ”leakster Digital Chat“ عبر الموقع الصيني الشهير ”ويبو“، تفاصيل هاتف ”Mi 11 Pro“ الذي سيأتي بشاشة QHD + بدقة 4K مع معدل تحديث 120 هرتز، كما يتميز الهاتف بإعداد رباعي للكاميرا تأتي الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل ومستشعر بدقة 12 ميغابكسل للتصوير عن بُعد، كما يأتي الهاتف بكاميرا سلفي بدقة 32 ميغا بيكسل.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة عالية تصل إلى 6000 مللي أمبير، مما يزيد قوة صمود البطارية مع العمل المستمر والشاق، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط.

ويُتوقع إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة في يناير أو على الأكثر في فبراير 2021، وستكون من أوائل الهواتف التي تمتلك شريحة كوالكوم الجديدة 5 نانومتر.