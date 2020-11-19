مفاجأة تحول عامل إندونيسي فقير إلى مليونير في لحظات (فيديو)

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تحول إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت إلى مليونير في لحظات، بعدما سقط على بيته نيزك يزيد وزنه عن 2 كغم، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دولار.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أندونيسية، الأربعاء، أن جوشوا هوتاغالنج (33 عاما) كان يصنع تابوتا خارج منزله في بلدة كولانج شمال أندونيسيا عندما سقط الحجر واخترق سقف المنزل ليستقر داخل الغرفة.

وقال جوشوا ”عندما لمست الحجر كان لا يزال ساخنا وأدركت أنه سقط من الفضاء؛ لأنه من المستحيل أن يكون أي شخص قد رماه على منزلي“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحجر يزن 2.1 كغم ويقدّر عمره بحوالي 4.5 مليار سنة لافتة إلى أنه من النوع النادر جدا، وتبلغ قيمته نحو 1.4 مليون جنيه (1.8 مليون دولار).