وفيات «كورونا» في أمريكا تتخطى حاجز الربع مليون حالة

تواصل- وكالات

تستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بالزيادة بصورة كبيرة، مع ما يبدو أنها الموجة الثالثة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” تجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة حاجز الربع مليون وفاة، أمس الأربعاء، وفقا لإحصاء رويترز.

وبلغ معدل حالات الوفاة لمتوسط 7 أيام 1,176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات بالوباء في الهند والبرازيل مجتمعين، وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا والزيادة الكبيرة في الإصابات أخذت تضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.