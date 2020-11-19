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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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المملكة الأولى عربياً في حيازة السندات الأمريكية بقيمة 131 مليار دولار

المملكة الأولى عربياً في حيازة السندات الأمريكية بقيمة 131 مليار دولار
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تواصل- فريق التحرير:

تقدمت المملكة مركزاً واحداً في حيازة السندات الأمريكية حيث، احتلت المرتبة الـ15 عالمياً، مقابل المرتبة الـ16 في شهر أغسطس الماضي.

 ووفقاً لـ”الوطن” فإن تصنيف المملكة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.92% بنحو 1.2 مليار دولار، إلى مستوى 131.2 مليار دولار «495.75 مليار ريال» مقارنة بنحو 130 مليار دولار في أغسطس 2020.

كما واصلت المملكة رفع حيازتها للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، بعدما رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس 2020، وبزيادة قيمتها 5.4 مليارات دولار إلى 130 مليار دولار، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي.

  ولا تزال المملكة في الصدارة عربياً في الاستحواذ على السندات الأمريكية التي تعد الملاذ الآمن، تليها الكويت بقيمة 46.6 مليار دولار، والإمارات بنحو 33.1 مليار دولار.

 

 

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