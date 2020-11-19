5 خطوات لتسريع عمل أجهزة الكمبيوتر البطيئة

تواصل – وكالات :

كشف موقع Business Insider عن عدة طرق بسيطة لتسريع عمل الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10 ، مشيراً إلى أن أول هذه الطرق هو تقليل عدد التطبيقات التي تعمل بالتزامن مع بدء تشغيل الحاسب، فتشغيل الكثير من التطبيقات في الخلفية أو في “وضع الانتظار” يتسبب ببطء أداء الحاسب عادة .

وأوضح أن الأمر الثاني الذي يجب أن ينتبه إليه مستخدمو أجهزة الكمبيوتر تبعا للموقع هو خلو أجهزتهم من التطبيقات الخبيثة والفيروسات، والتخلص من التطبيقات “غير الضرورية”، فهذه الأمور تؤثر على أداء أنظمة الحاسب أيضا.

وأشار إلى أن الطريقة الثالثة لتسريع عمل الكمبيوتر هي إيقاف ما يسمى بالـ”تأثيرات الخاصة” لعرض الواجهات في أنظمة ويندوز، فالبرغم من أن هذه التاثيرات تعطي مظهرا أفضل للواجهات إلا أنها تبطئ عمل أنظمة التشغيل ، بحسب وكالة نوفوستي .

وقال أنه يتوجب على أصحاب الحواسب المزودة بأنظمة Windows 10، والتي تعاني من مشكلات بطء الأداء إيقاف ميزة “الخلفيات والنوافذ الشفافة” في حال كانت مفعلة، لأن هذه الميزة تؤثر على سرعة العمليات في الحواسب.

وأوضح أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب الانتباه إليها أثناء استعمال الحواسب وهي تحديث أنظمة التشغيل بانتظام، فمطورو أنظمة ويندوز يحرصون مع كل تحديث جديد يطرحوه على تصحيح الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الحواسب وأنظمتها.

والأمر الذي قد يساعد أيضا على تسريع عمل أجهزة الكمبيوتر هو زيادة سعة بطاقات ذواكر الوصول العشوائي (RAM)، استبدال أقراص التخزين الداخلية القديمة بأقراص من نوع SSD، كون الأخيرة تتعامل مع البيانات والبرامج بشكل أسرع.