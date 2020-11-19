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من بينها «تساقط الشعر».. استشاري يكشف عن 9 أعراض تدل على ضعف «الغدة الدرقية»

من بينها «تساقط الشعر».. استشاري يكشف عن 9 أعراض تدل على ضعف «الغدة الدرقية»
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ، 9 أعراض تدل على وجود ضعف في الغدة الدرقية.

وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن من الأعراض الدالة على ضعف الغدة الدرقية ، زيادة الوزن ، والإحساس بالبرودة ، وتساقط الشعر، ووجود خشونة في الجلد.

وأضاف أن الأعراض تشمل كذلك خشونة في الصوت، والشعور بالإمساك، وكثرة النسيان، بالإضافة إلى الإرهاق الدائم، وضعف الباءة.

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