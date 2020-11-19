من بينها «تساقط الشعر».. استشاري يكشف عن 9 أعراض تدل على ضعف «الغدة الدرقية»

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ، 9 أعراض تدل على وجود ضعف في الغدة الدرقية.
وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن من الأعراض الدالة على ضعف الغدة الدرقية ، زيادة الوزن ، والإحساس بالبرودة ، وتساقط الشعر، ووجود خشونة في الجلد.
وأضاف أن الأعراض تشمل كذلك خشونة في الصوت، والشعور بالإمساك، وكثرة النسيان، بالإضافة إلى الإرهاق الدائم، وضعف الباءة.
من اعراض ضعف الغده الدرقيه:
زيادة الوزن
الاحساس بالبروده
تساقط الشعر
خشونة الجلد
خشونة الصوت
الامساك
كثرة النسيان
الارهاق الدائم
ضعف الباءة.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)November 18, 2020